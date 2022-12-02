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Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş halde bulundu

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Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak ölmüş halde bulundu

EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında soğuktan donan 1 göçmen ölü, 1 göçmen ise donmak üzereyken bulundu.

EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında soğuktan donan 1 göçmen ölü, 1 göçmen ise donmak üzereyken bulundu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünün Bulgaristan sınırında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede göçmen oldukları tespit edilen 1 kişinin donarak öldüğü, 1 kişinin ise donmak üzere olduğu belirlendi. Donmak üzere iken son anda kurtarılan göçmen, Edirne'de hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Ölen göçmenin cansız bedeni ise Lalapaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hava sıcaklığının gece sıfır ile 5 derece arasında olduğu Edirne'de ekipler, bölgede başka göçmenlerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan sınırına yakın bölgede 1 göçmenin donarak öldüğünü, 1 göçmenin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bulgaristan Lalapaşa Edirne Güncel Haberler

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