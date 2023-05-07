- Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri Günü'nü törenlerle kutladı

SOFYA - Bulgaristan, Silahlı Kuvvetleri Günü'nü başkent Sofya'da düzenlenen askeri geçit töreni ile kutladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cesaret Günü olarak da bilinen Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri Günü düzenlenen törenle kutladı. Sabahın erken saatlerinde Bulgaristan bayrağı taşıyan Mi-17 helikopterinin gösterisi ile başlayan kutlamalar çerçevesinde askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Askeri Geçit töreninde Ulusal Muhafız Birlikleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri askeri yürüyüş gerçekleştirdi. Törende tanklar, Zırhlı Güvenlik Aracı olarak da adlandırılan M1117 Guardian S-125 Neva Hava Savunma Sistemi, T-72 muharebe tankı askeri geçit törenindeki yerlerini aldı.