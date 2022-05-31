Bulgaristan sahildeki otellerde kalan Ukraynalı göçmenleri tahliye ediyor - Haberler

Bulgaristan'da hükümet, 31 Mayıs'ta yaz turistik sezonunun açılmasına bağlı olarak 3 ayı aşkın süredir Karadeniz sahillerinde denize en yakın otelleri tercih eden Ukraynalı göçmenleri ülkenin iç kısımlarına ve göçmen kamplarına ve devlet konaklama tesislerine taşımaya başladı.

Başbakan Yardımcısı Kalina Konstantinova basına açıklamasında, "Devletimiz, Ukraynalı göçmenlerin Bulgaristan'da kalmak üzere tercih ettikleri deniz kenarındaki otellerde geçim masraflarını bundan sonra kaldıramaz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşına başından bu yana 300 bin Ukraynalı göçmenin Bulgaristan'a geldiğini, bunların 110 binin Bulgar devletinde barınak bulduğunu anlatan Konstantinova, şöyle konuştu:

"Karadeniz sahillerinde yerleşen ve gidebilecekleri yer bulamayan Ukraynalı göçmenler 31 Mayıs sonrası geçici olarak (Burgaz'a yakın) Sarafovo ve (Türkiye sınırına yakın) Elhovo'daki mülteci kamplarına taşınacak. Bizler, 3 aydır her gün önceden kesinlikle planlanmış olmayan 100 bin kişiye özen gösteriyoruz. Bazıları yardımını geç almış olabilir. Bazılarının sağlık bakımı zaman almış olabilir. Diğer bazıları çocuklarını kreşe verememiş olabilir. Ancak tüm bu dertler aynı zamanda Bulgarların da başına gelmiyor mu?"

Deniz kenarındaki otelleri tercih eden Ukraynalıların bu tercihinin "süreli olduğu" uyarısında bulunan Konstantinova, "Savaştan kaçanların toparlanmalarına yardım etmek istemiştik. Spesifik kişisel ihtiraslarıyla gelen Ukraynalı göçmenler bizleri büyük hayal kırıklığına uğrattı ve bunu söylerken, gerçekten ihtiyaç sahibi kişileri ima etmiyoruz. Onlar genelde taleplerinde mütevazı olurlar. Biz onlara sahip çıkmaya devam ederiz." dedi.???????

Göçmenlerin sahilden yana tercihleri sorun oldu

Bulgar makamları, 31 Mayıs'ta turistik sezonunun başlamasının arifesinde Karadeniz sahilindeki otellerde kalan göçmenlerin mutlak transferi konuşunda uyarıda bulunmuştu.

30 Mayıs'ta ülkenin iç kısımlarına göçmen götürmek üzere hazırlanan ücretsiz Burgaz-Sofya trenine binmek üzere başvuru yapan 400 kişiden sadece 5 kişi bindi. Bugün ise başvuran 140 kişinin sadece 78'i ücretsiz tren seferine katıldı.

Göçmenler, "güvenlik önlemleri nedeniyle" nereye götürüleceklerine dair Bulgar makamlarından bilgi alamadıkları için endişeye kapıldıklarını söyledi.

Konstantinova, söz konusu duruma ilişkin, "Biz bundan sonra boş sefer yapmayız. İki gündür boş otobüs ve trenler gezdiriyoruz. Hükümetimiz, bugünden itibaren göçmenlerin yurt içinde dağıtma planını feshediyor. Normal koşullarda yaşama olanakları sağlayıp sizlere çadır kentler kurmamak için her tülü çabalarımızda bulunduk. Gidecek yer bulamayanlar Sarafovo ve Elhovo kamplarına yollanacak." ifadelerini kullandı.

Göçmen barındırma işinin "arz-talep meselesi" olmadığına işaret eden Konstantinova, "Sığınma hakkı vermek bir haktır ancak mecburiyet değildir. (Ukraynalı göçmenlere hitaben) aranızda barındırılma ihtiyacı olmayanlar lütfen, net ve açık bir şekilde bunu beyan etsinler. Böylece aranızdakilerden gerçek ihtiyaç sahiplerini görmüş oluruz." dedi.

Bulgaristan Devlet Mülteciler Ajansı (DAB) Genel Müdürü Mariana Toşeva, ülkeden ayrılan Ukraynalı göçmenlerin sayısının gelenlerin sayısını geçtiğini söyledi.

Karadeniz sahillerinde bulunan 5 bin göçmenin 1 Haziran'a kadar taşınmaları gerektiğini anlatan Toşeva, şimdilik otellerde kalan sadece 500 göçmenin tahliyesinin sağlandığını bildirdi.

Bulgaristan, ülkenin çeşitli otellerinde kalan her Ukraynalı göçmen için otel sahiplerine günlük 20 avro para ödüyordu. Yaz sezonunun başında devletin kişi başı günlük desteği 7,5 avroya indirildi.