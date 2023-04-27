Bulgaristan Rusya'dan gelen hibrit saldırılardan endişeli

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Rusya'dan kaynaklanan hibrit saldırılarda "benzeri görülmemiş bir artış" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Rusya'dan kaynaklanan hibrit saldırılarda "benzeri görülmemiş bir artış" ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Milkov, Sofya Güvenlik Forumu adlı sivil toplum kuruluşunun düzenlediği " Rusya'nın Hibrit Faaliyetleri" konulu konferansta konuştu.

Milkov, " Rusya'dan Bulgaristan'ın istikrarına, sahip olduğumuz demokratik değer ve süreçlere karşı, daha önce görülmemiş hibrit saldırılarda bulunuluyor." ifadesini kullandı.

Bulgaristan sınırlarının yakınında devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nın, uluslararası hukuk düzenini ihlal ettiğine işaret eden Milkov, "Bu savaş, uluslararası güvenliğin mimarisine darbe indirip Bulgaristan dahil birçok ülkenin kamu siyasi düzenini etkilemiştir. Rusya, hibrit saldırıların tüm teçhizatını kullanarak, enerji ve gıda sektöründe sanal eylemleriyle, hassas teknolojiler ve propaganda artırımı yoluyla toplumlarımızın dengelerini bozmaya çalışıyor." diye konuştu.

Rusya Büyükelçisi'nin tavrına tepki

Bakan Milkov, Bulgaristan Parlamentosunda temsil edilen Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisine, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın verdiği desteğe de değindi.

Mitrofanova, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Bulgaristan vatandaşı olsaydım, son seçimde kimseye oy vermemek yerine ne söylediğini anlayabildiğim (Yeniden Doğuş lideri) Kostadin Kostadinov'a oyumu verirdim." demişti.

Milkov, Mitrofanova'nın bu açıklamasını, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı ve ülkenin iç işlerine müdahale girişimi olarak nitelediklerini kaydetti.