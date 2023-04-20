Bulgaristan Parlamentosu Ramazan Bayramı'nın ilk günündeki oturumunu iptal etti

Bulgaristan Parlamentosu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe planlanan genel oturumunu iptal etti.

Ülke tarihinde ilk kez alınan böyle bir karar, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin teklifi üzerine oylamaya sunuldu.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, parlamentoda yaptığı konuşmada, 240 üyeli parlamentoda 36 kişilik grubu olan HÖH'teki birçok milletvekilinin Müslüman olması nedeniyle oturuma gelemeyeceklerini belirtti.

Yapılan oylamada karar "aleyhte" 41 oya karşı 159 oyla kabul edildi. 40 milletvekili çekimser kaldı.

Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi lideri Kostadin Kostadinov, kararın diğer dini grupların karşısında adaletsizlik yarattığını ileri sürdü. Kostadinov, her bir milletvekilinin parlamento başkanlığına yazılı mazeret gösterip ihtiyaç duyduğunda oturuma katılmama hakkını elde edebildiğini anımsattı.

Resmi dini Doğu Ortodoksluk olan, 6,52 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaklaşık 1 milyon Müslüman yaşıyor.

Ülke tarihinde ilk kez Müslümanların bir bayramı dolayısıyla bir parlamento oturumu oylamayla iptal edilmiş oldu.