Bulgaristan Parlamento'su Din Dersine İlk Onayı Verdi

Bulgaristan'da parlamento, okullarda din dersinin müfredata girmesine ilk onayı verdi.

Parlamentodaki ilk oylamada, 200 milletvekilinden 169'u "Erdemler ve Dinler" dersinin müfredata girmesi yönünde oy kullanırken 3 "hayır" ve 28 kararsız çıktı. Parlamento süreci gelecek haftalar içinde yapılması beklenen ikinci oylamayla tamamlanacak.

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Valchev, basına yaptığı açıklamada, hiçbir çocuğun istemediği halde din dersi almaya zorlanmayacağını ve dersin esas programının erdemler üzerine olacağını belirtti.

Ders kapsamında öğrencilere not verilmeyeceğini açıklayan Valchev, "Dersler, din görevlileri değil, öğretmenler tarafından işlenecek." dedi.

Valchev, yeni dersin amacının öğrencilere güçlü bir ahlaki değerler sistemi kazandırmak olduğunu belirterek, ders müfredatının ve ders kitaplarının hazırlanmasının zaman alacağını, ders başlangıcının 2027/2028 eğitim yılına yetişebileceğini söyledi.

Daha önce Bulgaristan müfredatında yer almayan "Erdemler ve Dinler" dersinin okutulmasına müftülükler ve kiliseler dahil ülkedeki dini kurumlar da destek veriyor.