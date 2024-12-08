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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti'nden İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti'nden İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri
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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ilk başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi'yi anmak üzere düzenlenen törende, İslam dinine katkıda bulunanlara 'İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri'ni 8. kez dağıttı.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ülkenin ilk başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi'yi anmak üzere yıllık verilen "İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri"ni törenle 8. kez sahiplerine dağıttı.

Başkent Sofya'nın Sinema Evi Salonu'ndaki tören, Bulgaristan milli marşı ve Avrupa Birliği marşının okunmasıyla başladı.

Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, törende yaptığı konuşmada, Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi'nin saygıyla anıldığı bu geleneksel törenlerde dağıtılan ödüllerin, yüksek bir manevi ve ruhani değere sahip olduğunu söyledi.

Ahmet, "Bu ödüller, eski nesillerimize gösterdiğimiz saygının bir ifadesidir. Geçmişte büyüklerimiz, zor zamanlarda Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün toplumumuzun ruhani refahına adanmış olan Başmüftülüğümüzün temellerini oluşturdu." dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de törende yaptığı açıklamada, "İyilik, insanlığı kurtaracak." ifadesini kullandı.

Haci, "İyilik yaptığımız taktirde hem Allah bizden razı olur hem de bizim gönlümüz rahat olur. İyilik yapmadan ileriye gidemeyiz. Dünya çok farklı mecraya girmiş bulunmaktadır. Dünyada birçok insan başkalarını görmüyor, kendisinden başka kimseyi düşünmüyor, kendini dünyanın en önemli insanı görüyor. Bizler, Müslüman olarak 'Biz de insanız, diğerleri de bizler gibi insan' düşüncesini paylaşıyoruz." diye konuştu.

5 dalda ödül

Törende, 5 ayrı dalda ödül dağıtıldı.

Tırgovişte şehrine bağlı Tzarovişte köyü imamı Recep Aliyev Buzgöv, kendi bölgesinde Müslüman kimliğine katkısından dolayı ödüle layık görüldü.

Varna şehri bölgesinde Patizani köyü imamı Yusuf İbryam Yusuf-Nizamoğlu, gönüllü çalışmalarıyla kar amaçlı olmayan çeşitli sosyal inisiyatiflerde bulunmaktan ödüllendirildi.

Rusçuk'a bağlı Yudelnik köyünden Fatma Salieva, bölgesindeki gönüllü dini eğitim faaliyetlerine, Pazarcık şehrine bağlı Sırnitza köyünden inşaatçı Salih Bayraktar ise çok sayıda cami inşaatına katkısından dolayı ödüllendirildi.

Törende, Kırcaali bölgesinden işadamı Mehmed İsmet Paşa, bağış ve yardım toplama çalışmalarından ötürü ödül sahibi oldu.

Yüksek Dini Şura'nın 2017'de aldığı kararla oluşturulan Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi ödülleri her yıl, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün kuruluş tarihi olan 8 Aralık'ta sahiplerini buluyor.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
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