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Bulgaristan, Kuzey Makedonya'ya elektrik ihraç edecek

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Bulgaristan, Kuzey Makedonya'ya elektrik ihraç edecek

Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev, ülkenin 31 Mart 2023'e kadar komşu Kuzey Makedonya'ya 200 megavatsaat elektrik ihracatı yapacağını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev, ülkenin 31 Mart 2023'e kadar komşu Kuzey Makedonya'ya 200 megavatsaat elektrik ihracatı yapacağını duyurdu.

Donev, Bulgaristan'a bir günlük çalışma ziyaretine gelen Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Donev ile Kovaçevski, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Kovaçevski, enerji alanında ikili iş birliğini ele aldıklarını belirterek, Bulgaristan'dan elektrik ve doğal gaz ithalatı için talepte bulunduklarını açıkladı.

Enerji krizin dünyanın tüm ekonomilerini sarstığına işaret eden Kovaçevski, iki yıl boyunca Kovid-19 salgınının neden olduğu sıkıntıyı ve şimdi ise enerji sıkıntısını konuştuklarını söyledi.

Başbakan Donev ise Bulgaristan'ın geleneksel olarak bölgenin enerji lideri olduğunu belirterek, Kuzey Makedonya'nın enerji alanındaki yardım çağrısına yanıt verdiklerini aktardı.

Donev, Kuzey Makedonya'ya Mart 2023'e kadar 200 megavatsaat elektrik ihracatı yapacaklarını söyledi.

Bulgaristan'daki Çiren Doğal Gaz Deposunda Kuzey Makedonya'ya belirli bir kapasite ayrılacağını belirten Donev, iki ülke arasındaki doğal gaz aktarım ağlarının da geliştirileceğini, doğal gaz ile elektrik ihracat parametre ve fiyatları konusunda görüşmeleri tamamlayacak çalışma gruplarının oluşturulacağını aktardı.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel

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