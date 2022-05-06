Bulgaristan Kültür Bakanı Atanasov, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Bulgaristan Kültür Bakanı Atanas Atanasov, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bakan Atanasov'a teşekkür etti.

Canalp, ziyareti sonunda Atansov'a İstanbul'daki Sveti Stefan Kilisesi'nin tablosunu hediye etti.