Bulgaristan, İsrail'de Mahsur Kalan Vatandaşlarını Güvenle Tahliye Etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonuyla İsrail'de mahsur kalan 89 Bulgar vatandaşı ve 59 diğer ülke vatandaşı güvenli bir şekilde ülkeye getirildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye operasyonu, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası ortaklar ve kurumların işbirliğinde gerçekleşti.

Bulgar vatandaşı 89 kişi ve diğer ülke vatandaşı 59 kişi, İsrail'den kara yoluyla Mısır'a geçtikten sonra özel uçuşla Bulgaristan'a getirildi.

Yolcular, bu sabah erken saatlerde başkent Sofya'da Vasil Levski Havalimanı'nda Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev tarafından karşılandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, aynı uçuşla Slovenya, ABD, Belçika, Arnavutluk, Kosova ve Romanya'dan sivillerin de tahliyesi sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan diğer Bulgar vatandaşlarına ihtiyaç halinde destek sağlamak için hazır olunduğunu kaydetti.