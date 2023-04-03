Bulgaristan'ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından 240 üyeli parlamentoda yüzde 4 barajını aşan 6 parti ve koalisyon temsil edilecek.

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından 240 üyeli parlamentoda yüzde 4 barajını aşan 6 parti ve koalisyon temsil edilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 6 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 40,63 olduğunu bildirdi.

Ülkeyi 2021 yılına dek 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 670 bin oy alarak, yüzde 26,51 oy oranıyla seçimi önde tamamladı.

Sağ görüşlü Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu yüzde 24,54 ile ikinci sırayı aldı.

Rusya yanlısı, popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi yüzde 14,15 ile üçüncülüğe yerleşti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 346 bin 437 oyla yüzde 13,72 oranına ulaştı. HÖH parlamentoda dördüncü büyük gruba sahip olacak.

HÖH, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerinden bir önceki seçimde aldığı oyları 12 bin artırarak, 69 bin 978'e yükseltti.

HÖH'ün yeni hükümet kurma çalışmalarında etkin rol oynaması bekleniyor.

Eski Komünist Partinin mirasçısı olan Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) bu seçimde de oy kaybına uğrayıp yüzde 8,94 oranında kaldı.

Yüzde 4,11 ile seçim barajını az farkla aşan Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi de parlamentoda temsil edilme hakkı kazandı.

Merkez Seçim Komisyonu, nihai resmi sonuçlarını 6 Nisan'a kadar açıklayacağını bildirdi.