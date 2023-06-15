Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması, nakliye firmalarını zorda bıraktı

BULGARİSTAN'ın Schengen vizesi taşıyan TIR şoförlerine yönelik 'transit geçişi vizesi' veya 'öncelikli olarak Schengen ülkesine giriş yapma zorunluluğu' uygulaması, Türkiye'deki uluslararası taşımacılık yapan firmaları zorda bıraktı. Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, şoförlerin yeni uygulama nedeniyle büyük zorluklar çekmeye başladığını belirterek, "Türk pasaportu taşıyan bir şoföre bunların yapılması hakikaten doğru değil" dedi.

Bulgaristan'da hükümet, 12 Mayıs'ta Schengen vizesi ile Bulgaristan üzerinden Schengen ülkelerine seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarının ülkeden transit geçebilmeleri için; mevcut Schengen vizeleri ile öncelikle vize aldıkları Schengen ülkesine giriş yapmaları veya ülkeye girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesi ibraz etmeleri gerektiği yönünde karar aldı. Schengen vizesi ile ülkesinde yük boşaltma ve alınmasına da izin vermeyen Bulgaristan, bu konuda kendi vizesini istemesi, uluslararası taşımacılık yapan firmaları zor durumda bıraktı.

"Schengen vizesini ilk alanlara, hangi ülkenin vizesini almışsanız; o ülkeye gidip, mühürletip, sonra size çıkış izni veriyorlar. Bence Türkiye, buna bir el atmalı. Bulgaristan bütün Avrupa'ya açılan bir kapı. Bulgaristan'da yol desen yok, park desen yok, her şey kötü olmasına rağmen; bize bütün zorlukları yapıyorlar. Kesinlikle bu durumu kınıyorum. Mesela elimde Schengen vizesi olduğu halde, bana 'niye Bulgaristan vizesi almıyorsun?' diyorlar. Avrupa'ya çalışacaksam; neden benden bunu istiyorsun. Kısacası bizi bıktırıyorlar. Benim kendi görüşüm ya bu durumu düzeltsinler ya da misillemesini yapsınlar."