Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan'da Türklere Yönelik Soykırım Kampanyası ve Zorunlu Göç

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Bulgaristan'da 1984 yılında Türklere yönelik başlatılan 'Soya Dönüş' programının büyük bir kültürel soykırım kampanyası olduğunu ve buna direnen binlerce Türkün 1989'da göçe zorlandığını söyledi. Yıldırım, asimilasyon politikalarına karşı duran Türklerin demokratik haklarını aradığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Bulgaristan'da 1984 yılında Türklere yönelik başlatılan "Soya Dönüş" programının büyük bir kültürel soykırım kampanyası olduğunu ve buna direnen binlerce Türkün 1989'da göçe zorlandığını söyledi.

Zorunlu göç olayını "sürgün" olarak tanımlayan Doç. Dr. Yıldırım, AA muhabirine Bulgaristan Türklerinin büyük acılar yaşadığı göç olayının üzerinden 35 yıl geçtiğini anımsattı.

Göç tarihi üzerine çalışmalar yapan Yıldırım, 1944 yılında Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Bulgaristan Komünist Partisinin yönetimi ele geçirdiğini ve bu dönemden sonra Türklere karşı baskıcı politikaların arttığını anlattı.

Türk okullarının devletleştirildiğini ve Türkçe eğitimin yasaklandığını belirten Yıldırım, Bulgaristan Türklerine karşı 1984 yılında "Soya Dönüş" adı verilen bir programın uygulanmaya başladığını dile getirdi.

Türklere karşı kabul edilemez asimilasyon politikalarının hayata geçirildiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Soya Dönüş, çok korkunç bir kültürel soykırım girişimiydi. Türkçe isimlerin değiştirilmesi, Türkçe kitapların evlerde yasaklanması, Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması, Müslüman çocuklarda sünnetin yasaklanması gibi bir kültürel soykırım kampanyası başlatıldı. 24 Aralık 1984'te başlayan isim değiştirmelere karşı Bulgaristan Türkleri 26 Aralık'ta direnişe başladı, henüz 1 yaşını geçmeyen Türkan bebeğin (Türkan Feyzullah) şehit edilmesi olayı var. Mestanlı'daki gösterilerede silahsız insanların üzerine ateş açılıyor. 1985 yılında da isim değiştirme kampanyası devam ediyor ve binlerce Türkün adı zorla değiştiriliyor."

Yıldırım, asimilasyon politikalarına karşı duran Türklerin demokratik haklarını aradığını ifade etti.

"2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük göç hadisesi"

Baskılardan yılan Türklerin 1989'da büyük gösteriler gerçekleştirdiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkler her şeyi göze alarak 19 Mayıs'ta Cebel'de gösteri yapıyor. Gösteriler 27 Mayıs'a kadar Deliorman ve diğer Türk bölgelerinde devam ediyor. Buralarda sivil göstericilere ateş açılıyor, çok sayıda Türk hayatını kaybediyor. Dünyadaki konjonktürün değişmesi ve bu olaylara dayanamayacağını anlayan Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov, Bulgaristan Devlet Televizyonu'nda 'Türkiye'nin oraya gelmek isteyenleri kabul etmesi gerektiği' yönünde bir açıklama yapıyor.

Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Avrupa'daki en büyük göç hadisesi yaşanıyor. Kısa süre içerisinde ağustosa kadar 310 bin Bulgaristan Türkü Türkiye'ye geliyor. İlerleyen süreçte göçler sürüyor ve 350 bine ulaşıyor. Aslında bu göç olayı, Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliği'ne girdiği döneme kadar devam etmiştir."

Yıldırım, çok kısa sürede ülkeyi terk etmeye zorlanan Bulgaristan Türklerinin o günlerdeki acı hatıraları, derinden yaşamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Bülent Yıldırım Bulgaristan Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Bakmadan Geçme

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro bugün bedava mı? Refah Sınır Kapısı Gazze arası kaç km? Refah sınırı nerede? Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti! Olay nerede oldu? Hasankeyf nasıl sular altında kaldı? Hasankeyf'in geçmişi nasıl oluşmuştur? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Filistin'de kaç kişi öldü? 2024 TEMMUZ'DA EMEKLİYE ZAM SON GELİŞME #128204 Emekliye Temmuz'da zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar? 29 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 29 Mayıs tarihi hangi burç olur? Nihat Doğan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nihat Doğan kaç yaşında, nereli? Nihat Doğan biyografisi! Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! 29 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? 29 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? İstanbul'un Fethi toplu taşıma ücretsiz mi?
Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
title