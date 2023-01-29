Bulgaristan'ın koruma altındaki Nesebar kentindeki kazılar nedeniyle inceleme başlatıldı

Bulgaristan'ın 1983'te UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nesebar kentinin güney sahilindeki kumulların kazılması nedeniyle inceleme başlatıldı.

Bulgaristan Haber Ajansı'na (BTA) göre, Çevre ve Su Bölge Müfettişliği (RIEW) uzmanları, koruma altındaki Nesebar'ın güney sahilinde incelemelerde bulundu.

Sahile giden toprak yol boyunca yaklaşık 1 metre derinliğinde hendek kazıldığı ve hendeğin koruma altındaki "kum tepelerine" girmeden ilerlediği tespit edildi.

RIEW, hendeğin, korunan alanı etkilemediğini ancak peyzaj bozukluğuna neden olduğunu bildirdi.

İncelemelerde kazıyı yapan kişilerin henüz bulunmadığı, kazının yol açtığı zararın giderilmesine yönelik tedbirler de dahil olmak üzere idari ve cezai kovuşturmaların başlatılması için diğer yetkili makamlarla ortak denetim yapılacağı kaydedildi.

Turizm Bakanlığı, durum netleşene kadar İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar ile işbirliği içinde çalışarak kumulların tahrip edildiğine dair raporlara ilişkin de soruşturma yürütüleceğini belirtti.