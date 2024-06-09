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Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosu Ferizli'de Oyunu Kullandı

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Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosu Angel Tashkov, Bulgaristan genel seçiminde oyunu Ferizli ilçesinde kurulan sandıkta kullandı. Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar için Serdivan ve Ferizli ilçelerinde birer sandık kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren sandıklara gelen çifte vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. Bu arada Ferizli ilçesinde kurulan sandığın bulunduğu merkezi ziyaret eden Konsolos Tashkov, yetkililerden bilgi aldı. Tashkov, oyunu burada kullandıktan sonra ilçeden ayrıldı. Oy kullanma işlemleri saat 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosu Angel Tashkov, Bulgaristan genel seçiminde oyunu Ferizli ilçesinde kurulan sandıkta kullandı.

Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar için Serdivan ve Ferizli ilçelerinde birer sandık kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren sandıklara gelen çifte vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Bu arada Ferizli ilçesinde kurulan sandığın bulunduğu merkezi ziyaret eden Konsolos Tashkov, yetkililerden bilgi aldı. Tashkov, oyunu burada kullandıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Oy kullanma işlemleri saat 20.00'de sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Serdivan İstanbul Sakarya Ferizli Dış Politika Politika Güncel Haberler

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