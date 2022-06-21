Bulgaristan'ın gurbetçileri de Edirne'den alışveriş yapıyor

EDİRNE'ye günübirlik alışveriş için geçen Bulgar turistlere, Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerinde ülkelerine gelenler de eklendi. Edirne esnafından Metin Barmanbay, " Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp, kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması, onların da işlerine geliyor" dedi.

Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş tur otobüsleri ve araçları ile kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Pandeminin ardından bu yaz Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerini geçirmek için ülkelerine gelen Bulgarlar da alışveriş için Edirne'ye tercih ediyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da mayıs ayı ile turizm sezonunun daha da hareketlendiğini belirterek, "Artık mayıs ayından itibaren Türkiye genelinde turizm artışı yaşanıyor, bundan Edirne de nemalanıyor. Çünkü dünyanın en çok tarihi eser barındıran kentlerinden bir tanesi ama sınır kenti olmanın verdiği avantajla da Bulgar turistler çok geliyorlar. Burada alışverişlerini yapıyorlar. Alışveriş yapıp gezdikten sonra da bu işin bir de gastronomi tarafı var. Edirne'ye gelmişken tarihi tava ciğeri yemeden olmaz. Tabi bu durum Edirne ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.