Bulgaristan'ın eski kralı Sakskoburgotski AİHM'de ülkesine açtığı davayı kazandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) ülkesine karşı açtığı davayı kazanan Bulgaristan'ın eski Kralı Simeon Sakskoburgotski'ye, Bulgaristan devletinin 1,6 milyon avro tazminat ödemesi bekleniyor.

Bulgaristan'da 14 yıl önce çarlık ailesine ait oldukları iddiasıyla mahkeme yoluyla devletten birçok mülkünü geri alan Sakskoburgotski, bazı mülklerine erişiminin sınırlandırmasıyla ilgili AİHM'de dava açmıştı.

AİHM, davayla ilgili Sakskoburgotski lehinde karar verdi.

Karar doğrultusunda eski Kral Sakskoburgotski 6 ay içinde Bulgaristan devleti ile anlaşmaya varamazsa, devlet kendisine 1 milyon 635 bin 875 avro tazminat ödeyecek ve dava masraflarını karşılayacak.

Bu arada Bulgaristan devletinin, kraliyet ailesinin ülkenin Rila Dağı'nda, üzerinde hak iddia ettiği 16 bin dönümlük ormanlık alanla ilgili Sakskoburgotski'ye karşı açtığı dava devam ediyor.

Kraliyet ailesi mülklerinin davaları

Kızıl Ordu'nun desteğiyle Bulgaristan'da 1944 yılında darbeyle iktidara gelen komünistler, 1946 yılında düzmece bir referandumun ardından eski Sovyetler Birliği'nin (SSCB) denetiminde ülkede cumhuriyet düzenini ilan etmişti.

O dönemde 6 yaşında olan Sakskoburgotski ailesiyle yurt dışına sürgüne yollanmıştı.

Bulgaristan'da 1989'da komünizmin yıkılmasından sonra 2001 yılında sürgünden dönen Sakskoburgotski, Ulusal Özgürlük ve Yükseliş Hareketi (NDSV) adında siyasi parti kurmuş, 2001-2005 döneminde başbakan seçilmişti.

Sakskoburgotski, başbakanlığı döneminde tahmini değeri 600 milyon doları aşan çeşitli mülkleri, ailesine ait olduğu gerekçesiyle geri almıştı.

Siyasi kariyerinin başında "kurtarıcı" olarak görülen Sakskoburgotski'nin asıl amacının "mülkleri" olduğu anlaşılınca önce halkın desteğini kaybetmiş, ardından partisini de feshetmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu mülklerin bazıları sonraki yıllarda Bulgaristan devleti tarafından geri alınmıştı.

Bulgaristan; Kriçim, Sitnyakovo, Sarıgöl'dekilerle Varna şehri yakınlarında bir diğer malikaneyi kraliyet ailesinden geri almıştı.

Borovetz kayak merkezi bölgesinde Tzarska Bistritza ile Sofya'da Vrana malikaneleri, kraliyet ailesinin mülkü olarak kaldı.???????