Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne Katılım İhtimali Artıyor

Bulgaristan'da hükümetin kararlı tutumu, ülkenin 2026 yılı başında Avro Bölgesi'ne katılma ihtimalini artırdı.???????

Avro Bölgesi'ne katılmak için Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarını karşılayan Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından onay bekliyor.

AB Komisyonu ve ECB, Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne katılıma hazır olup olmadığını 4 Haziran'da yayınlayacakları raporlarla bildirecek.

Ekonomist Preslav Raykov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bulgaristan'ın son 6 ayda enflasyon ve bütçe açığına ilişkin Maastricht Kriterlerini karşıladığını ve Avro Bölgesi'ne geçme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

Bulgaristan'ın idari, yasama ve mali sistemlerinin büyük ölçüde avroya geçişe hazır olduğunu ifade eden Raykov, " Bulgaristan, Avro Bölgesi'ne katılım için tamamen hazır." dedi.

Raykov, Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle son yıllarda enflasyonun arttığını, ancak fiyat istikrarı ile kamu maliyesinin Maastricht Kriterleri çerçevesinde kalmayı başardığını belirtti.

Bankacılık sisteminin de avroya geçişe hazır olduğunu aktaran Raykov, " Bulgaristan'ın finansal sistemi uzun süredir avroya sabitlenmiş bir kur üzerinden işlem gördüğünden, ülkenin iç hazırlık durumu şu anda oldukça iyi." diye konuştu.

Avro için hedef 1 Ocak 2026

Avroya geçiş sürecinde Bulgaristan hükümetinin son 6 ayda kararlı adımlarla ilerlediğine dikkati çeken Raykov, şöyle devam etti:

"Avroya geçiş için 1 Ocak 2026 dışında bir tarih düşünülmemeli. Aksi takdirde, 10 yıl önce tamamlanması gereken ve siyasi nedenlerle sürekli ertelenen bu süreç yeniden gecikmiş olur."

Raykov, avroya geçişin ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bulgaristan, potansiyelinin altında faaliyet gösteren bir ekonomiye sahip ve avronun kabulü, şimdiye dek kaçırılan bu ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Avroya geçişin korkulduğu gibi enflasyon artışına neden olmayacağını dile getiren Raykov, "Enflasyon endişeleri tamamen yersizdir ve ekonomik verilere dayanmamaktadır. Bu kaygılar esasen Avro Bölgesi'ne ve ülkenin Avrupa'daki gelişimine karşı olan muhalifler tarafından siyasi amaçlarla yaratılan korkulardır." şeklinde konuştu.

Raykov, avronun kabul edilmesiyle ülkeye yabancı sermaye girişinin artacağını belirterek, "Avrupa ile yoğun ticaret yapan Bulgaristan'ın avroya geçişi ticari işlemleri kolaylaştıracak, yeni istihdam olanakları yaratacak ve gelirlerin artmasını sağlayacaktır." dedi.

Bulgaristan, avroya geçiş sürecinde çift fiyatlandırmaya geçiyor

Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da avroya geçiş hedefi doğrultusunda, Temmuz 2025 itibarıyla tüm perakendecilere fiyatları hem yerel para leva hem de avro cinsinden gösterme zorunluluğu getiriyor.

Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Nikolay Pavlov, çift fiyatlandırma uygulamasının temmuzda başlayacağını bildirdi.

Pavlov, uygulamanın, tüketicilerin alışma sürecini kolaylaştırmayı ve avroya şeffaflık kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamento ve hükümetin daha önce almış olduğu, ülkenin avroya geçişine ilişkin kararın referanduma sunulmasını önermişti.

Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek, genel oturumda gündeme alınmasını reddetmişti.

Avroya geçiş konusunda zıt görüşler

Yapılan son kamuoyu araştırmaları, Bulgaristan'da avroya geçiş konusunda toplumsal bölünmüşlük yaşandığını gösteriyor.

Kamuoyu yoklama şirketi Trend'in gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların yüzde 55'i ülkenin avro para birimine geçiş süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını, yüzde 41'i ise bu konuda bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 59'u avroya geçiş konusunda referandum yapılması önerisini desteklediğini ifade ederken, yüzde 31'i buna karşı çıktı.