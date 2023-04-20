Bulgaristan hükümeti Ukrayna'dan 20 tahıl türünün ithalatını askıya aldı

Bulgaristan'da hükümet, yerel üreticilerin protestoları nedeniyle başta buğday olmak üzere 20 tahıl türünün Ukrayna'dan ithalatını geçici olarak yasakladı.

Bulgaristan'da hükümet, yerel üreticilerin protestoları nedeniyle başta buğday olmak üzere 20 tahıl türünün Ukrayna'dan ithalatını geçici olarak yasakladı.

Başbakan Gılıb Donev, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ancak yerel üreticilerin bu ucuz ithalatın yarattığı rekabeti adil bulmaması nedeniyle bazı ürünlerin ithalatının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

Transit geçişlere engel olunmayacağını da kaydeden Donev, "Umarım, Avrupa Birliği'nin ilgili organları, (Ukrayna ile) oluşturulan 'dayanışma koridorlarının' beklendiği sonucu vermediğini görür ve ona göre uygulamalar getirir. Bulgaristan'ın talepleri Polonya, Macaristan ve Slovakya tarafından da paylaşılıyor." dedi.

Tarım Bakanı Yavor Geçev de kararın, 24 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini ve 30 Haziran'a kadar geçerli olacağını bildirdi.

Buğdayın yanı sıra ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği yağı, mısır, bal, süt, süt tozu, ceviz, fındık, yumurta, tavuk, domuz ve kuzu eti, çavdar, şarap, sirke ve diğer bazı ürünlerin ithalatı "yasaklı" listeye dahil edildi. ???????