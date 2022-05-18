Bulgaristan hükümeti kriz ve enflasyon karşıtı önlemler aldı - Haberler

Bulgaristan'da hükümet, Bulgar Levası kurunun yıllardır avroya sabitlenmiş olmasına rağmen yıl başından bu yana enflasyon oranının yüzde 14'ü aşması üzerine kriz karşıtı ve enflasyon düşürücü önlemler aldı.

Başbakan Kiril Petkov, 4'lü koalisyon ortakların temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, başta ekmek fiyatlarındaki KDV'nin sıfırlanması olmak üzere birçok önlem içeren hükümet kararlarını açıkladı.

Konuşmasına "Koalisyon olarak birlikteyiz, güçlüyüz" mesajıyla başlayan Petkov, söz konusu kriz ve enflasyon paketinin, bütçeye yaklaşık 1 milyar avroya mal olacağını duyurdu.

"Bu önlemler paketi tüm Bulgarların yaşam standardını koruyacak." diyen Petkov, "(Hükümette kriz yaşandığı yönündeki iddiaların aksine) Bu hükümet, krizle baş edilebilme yolunda sağlıklı düşüncelere sahip. Hep birlikte tüm krizleri aşar geçeriz." dedi.

Kriz karşıtı pakette neler var

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev kriz paketindeki ana önlemleri açıkladı.

Buna göre, 6,52 milyon olan Bulgaristan nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan 770 bin emeklinin maaşlarına, 1 Temmuz'dan itibaren öngörülen zam yüzde 6,1'den yüzde 20'ye çıkarılacak.

Böylece 300 leva (2 bin 500 TL) olan ülkedeki asgari emeklilik ücret 467 levaya (yaklaşık 4 bin TL) yükselecek.

Yıl sonuna dek tüm vatandaşlara benzin istasyonlarından doldurdukları en ucuz akaryakıt ve gaz türlerinin fiyatlarında litre başı 0,25 leva (2,08 TL) indirim uygulanacak.

Ekmek fiyatlarına uygulanan katma değer vergisi sıfırlanırken, beklenen gelir düşüşü daha önce yüzde 9'a indirilen bira ve şarap vergisi yüzde 20'ye yükseltilerek telafi edilecek.

Ülkede birçok yerde merkezi dağıtım sisteme bağlı sıcak su ve ısıtma ücretlendirilmesinde KDV yüzde 20'den yüzde 9'a düşürülecek.

Elektrik, doğal gaz ve metan gaz fiyatlarına uygulanan tüketim vergisi iptal edilecek.