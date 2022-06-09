Bulgaristan, hava sahasını ihlal eden uçakla ilgili soruşturma başlattı - Haberler

Bulgaristan'ın hava sahasını dün ihlal ettiği için indirilen küçük uçakla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bulgaristan Haber Ajansının Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün Macaristan'dan havalanan ve onaylanmış bir uçuş planı olmayan küçük bir uçak, Sırbistan ve Romanya'nın üzerinden geçerek Bulgaristan'a iniş yaptı.

Hava Kuvvetleri, zorlu hava koşullarında ülke hava sahasına giren uçağı indirdi.

Uçaktaki kişiler ve uçuşun amacı hakkında soruşturma başlatıldı.