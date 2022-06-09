Bulgaristan, hava sahasını ihlal eden uçakla ilgili soruşturma başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan, hava sahasını ihlal eden uçakla ilgili soruşturma başlattı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
Bulgaristan, hava sahasını ihlal eden uçakla ilgili soruşturma başlattı

Bulgaristan'ın hava sahasını dün ihlal ettiği için indirilen küçük uçakla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bulgaristan'ın hava sahasını dün ihlal ettiği için indirilen küçük uçakla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bulgaristan Haber Ajansının Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün Macaristan'dan havalanan ve onaylanmış bir uçuş planı olmayan küçük bir uçak, Sırbistan ve Romanya'nın üzerinden geçerek Bulgaristan'a iniş yaptı.

Hava Kuvvetleri, zorlu hava koşullarında ülke hava sahasına giren uçağı indirdi.

Uçaktaki kişiler ve uçuşun amacı hakkında soruşturma başlatıldı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Bulgaristan Macaristan Romanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title