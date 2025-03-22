Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi
Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Başsavcılıktan Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına jet yalanlama

Bulgaristan Gümrüğünde Tır Sürücüsünde 14 Kilo Kaçak Altın Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda tır sürücüsü M.O, vücuduna sardığı 14 kilo 266 gram altınla yakalandı. Altınların değeri yaklaşık 6 milyon Euro olarak tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan gümrüğünde tır sürücüsü vücuduna sardığı 14 kilo altınla yakalandı

SOFYA - Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada yaklaşık 6 milyon Euro değeri 14 kilo 266 gram altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye tır ile giriş yapmak isteyen M.O isimli sürücü, sınırın diğer tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda çıkış yapmak üzere iken Bulgar gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, ayakkabılarında ve vücudunda sarılı halde yaklaşık değeri 6 milyon Euro olan 14 kilo 266 gram kaçak altın külçesi ele geçirildi. Tır sürücüsünün, altın külçelerini vücuduna yapıştırdığı ve ayakkabılarının içine gizlediği tespit edildi. Bulgaristan gümrüklerinde ilk kez tek kişi üzerinde rekor altın ele geçirildiği öğrenildi. Tır sürücüsünün Türkiye'den eşya almak üzere kargosuz seyahat ettiğini belirtti.

Kaçak altınlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title