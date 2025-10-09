Haberler

Bulgaristan, Gazze Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Bulgaristan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, anlaşmanın kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bulgaristan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için atılan ilk adım olabileceği belirtilerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğini ve bu karmaşık süreçteki aktif katılımını, ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını yüksek takdirle karşılıyoruz ve diplomasi yolunun bir çözüm bulmak için tek yol olduğunu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının gecikmeden uygulanmasının son derece önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bulgaristan, Orta Doğu'daki çatışmanın sürdürülebilir ve barışçıl şekilde çözülmesi için çabalarına devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
500
