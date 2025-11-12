Haberler

Bulgaristan Eski Rus Savaş Uçaklarına 55 Milyon Avro Bütçe Ayırdı

Güncelleme:
Bulgaristan, MiG-29 ve Su-25 savaş uçaklarının bakımı için 55 milyon avro bütçe ayırdı. Savunma Bakanı Zapryanov, bu uçakların hizmette kalacağını ve eski uçakların bakımına yönelik harcamaların detayları hakkında bilgi verdi.

Bulgaristan, eski Rus savaş uçaklarının bakımı için 55 milyon avro bütçe ayırdı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, eski Rus savaş uçakları MiG-29 ve Su-25'in bakımları için 55 milyon avro bütçe ayrıldığını duyurdu.

"MiG-29 ve Su-25 uçaklarının 2026 yılındaki tahmini işletme giderleri toplamda 114 milyon levanın (55 milyon avro) biraz üzerinde olacak." ifadelerini kullanan Zapryanov, bu hesaplamanın her iki uçak tipine ilişkin bakım, yedek parça, yakıt ve diğer işletme ihtiyaçlarına göre yapılan yıllık planlamalara dayandığını belirtti.

Zapryanov, F-16 savaş uçakları tamamen göreve başlamadan önce MiG-29 ve Su-25'lerin hizmet dışı bırakılmayacağını, çünkü bunun Bulgaristan Hava Kuvvetleri'nin etkinliğini zayıflatacağını ve ülkenin hava savunmasında geçici bir boşluk oluşmasına yol açacağını vurguladı.

Bulgaristan, hava filosunu yenilemek üzere ABD'den 2,5 milyar karşılığında 16 adet F-16 savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

Bulgaristan, hava sahasını korumak için kullandığı yaklaşık 15 uçaktan oluşan MiG-29 filosunun teknolojik ömrü azaldığı için yeni F-16'ların görevi devralmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
