Bulgaristan Eski Çevre Bakanı Çakırov, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bulgaristan Eski Çevre Bakanı ve Silistre Milletvekili Doç. Dr. Cevdet Çakırov, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, üniversite çalışmaları hakkında bir sunum yaparak Çakırov'u bilgilendirdi.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin başta eğitim ve sağlık olmak üzere Bulgaristan ve Balkanlara yönelik gerçekleştirmiş olduğu proje ve çalışmalarını anlattı.

Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik çalışmalarının sadece eğitim ve sağlık alanıyla sınırlı olmadığını aktaran Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Teknopark ile bölgeye hizmet sunduklarını, imza attıkları yüksek bütçeli projelerle Balkanların geleceğine de yatırım yaptıklarını ifade etti.

Çakırov ise Trakya Üniversitesinin çalışmalarını büyük bir mutlulukla takip ettiklerini belirterek, Tabakoğlu'na teşekkür etti.