Bulgaristan, "enerji yoğun sanayilere yönelik özel destek programı başlatan ilk AB ülkesi" olacak

Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traykov, Bulgaristan'ın enerji yoğun sanayilere yönelik destek programını uygulayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulu'nda Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkilerine ilişkin önlem paketinin tanıtıldığı brifingde konuşan Traykov, enerji yoğun sanayilere yönelik destek programının AB Komisyonu'na bildirildiğini ve onay sürecinin son aşamasında olduğunu söyledi.

Traykov, programın 2 ila 3 hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade ederek, söz konusu düzenleme kapsamında enerji yoğun şirketlerin, megavat saat başına 63 avronun üzerindeki elektrik fiyatları için maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar destek alabileceğini belirtti.

Düzenlemenin 1 Temmuz 2025'ten itibaren geriye dönük uygulanacağını aktaran Traykov, bunun şirketlerin daha istikrarlı fiyatlandırma yapmasına ve enflasyonun kontrol altında tutulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Traykov, yeni düzenlemeyle birlikte serbest piyasada fiyatların megavat saat başına 122 avroyu aşması durumunda tüm şirketlerin destekten yararlanabileceğini ifade ederek, son bir yılda elektrik fiyatlarının ciddi endişe yaratacak seviyelere ulaşmadığını ve alınan önlemlerin büyük ölçüde önleyici nitelik taşıdığını vurguladı.

Elektrik enerjisinin, ithal edilen sıvı yakıtların aksine Bulgaristan'da üretildiğine dikkati çeken Traykov, 2026 yılında bu program kapsamında büyük harcamalar yapılmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Traykov, Enerji Sistemi Güvenlik Fonu'nda bulunan kaynaklarla, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 döneminde enerji yoğun sektörler için toplam 125 milyon avro ayrıldığını kaydetti.