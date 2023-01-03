Bulgaristan doğal gazı Türkiye üzerinden alacak

Bulgargaz ile BOTAŞ, Bulgar tarafının BOTAŞ şebekesine erişimini sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Bulgaristan'a geçen yıl Rusya'dan direkt gaz sevkiyatı kesilmişti.Rusya'dan direkt doğal gaz sevkiyatının kesilmesiyle enerjide zor durumda olan Bulgaristan Türkiye'den doğal gaz satın alacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Bulgar kamu şirketi Bulgargaz arasında bugün Sofya'da doğal gaz anlaşmasına imza atıldı. İmza törenine iki ülkeden enerji bakanları Fatih Dönmez ve Rosen Hristov da katıldı. Anlaşma, Bulgargaz'ın BOTAŞ'ın doğal gaz şebekesi ile sıvı doğal gaz (LNG) terminaline erişimini sağlayacak.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasında doğal gaz alanındaki iş birliğini ve bağları daha da geliştireceğine inandığını vurgulayarak "Mutabakat zaptı, Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin artırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli bir adım"

Dönmez, sürecin işleyişi ile ilgili olarak da, "Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye, 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasiteyi çok kısa sürede artırma imkanı da söz konusudur" açıklamasını yaptı.

İmza töreninde konuşan Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov da, anlaşmayı "tarihi bir belge" diye nitelendirerek "bu anlaşma sayesinde dünya çapında tüm üreticilerden doğal gaz satın alma ve Türk şebekelerinden aktarma imkanına sahip olacaklarını" belirtti.

Hristov, geçen yılın sonunda yaptığı bir açıklamada da, BOTAŞ ile imzalanacak anlaşma sonrasında Bulgaristan için LNG terminallerinde rezerve edilen kapasitenin yılda 1 milyar metreküpü bulabileceğini söylemişti.

Ukrayna savaşı öncesinde doğal gazda tamamen Rusya'ya bağımlı olan Bulgaristan, Rusya'dan direkt sevkiyatın 2022'de kesilmesi sonucu doğal gaz şebekesini Yunanistan'a, Trans Adriyatik Boru Hattına (TAP) bağlamıştı.

dpa,DW/BK,HT