Bulgaristan'dan valizlerle getirilen 4 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi: 7 şüpheliye gözaltı

Bulgaristan'dan Edirne'ye giriş yapan trende yapılan aramalar sonucunda, valizlere doldurulmuş vaziyette 4 milyon lira değerinde 7 bin 635 gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bulgaristan'dan Edirne'ye giriş yapan trende yapılan aramalar sonucunda, valizlere doldurulmuş vaziyette 4 milyon lira değerinde 7 bin 635 gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye giriş yapan TCDD'ye ait yolcu treninin ülkeye kaçak elektronik sigara bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Sabah erken saatlerde Edirne Gar İstasyonu'na giriş yapan trende polis ekipleri arama gerçekleştirdi. Yolcu valizlerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi.

Aramalarda; trende yolcu olarak bulunan 7 şüphelinin valizlerinde yaklaşık değeri 4 milyon Türk lirası olan 7 bin 635 gümrük kaçağı elektronik sigara elle geçirildi.

Bulgaristan vatandaşı olduğu belirlenen S.D., Z.A., M.Y., S.B., F.R.D., I.I. ve Türk vatandaşı A.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE