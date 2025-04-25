Bulgaristan'dan Gazze'deki BM Görevlisine Adil Tazminat Talebi

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, ülkesinin Gazze'de hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) görevlisi Yüzbaşı Marin Marinov'un yakınlarına adil tazminat ödenmesi konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Bakan Georgiev, yayımladığı yazılı açıklamada, Yüzbaşı Marinov'un 19 Mart'ta İsrail ordusunun tank mermisiyle öldürüldüğüne dair İsrail'den resmi bilginin geldiğini doğruladı.

İsrail tarafının Bulgaristan'dan özür dilediğini belirten Georgiev, "Bunun yanı sıra Yüzbaşı Marinov'un ailesine adil bir tazminat ödenmesi konusunda ısrarcı olacağız. Ayrıca bu tür olayların bir daha yaşanmamasını şiddetle talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Georgiev, insani yardım çalışanlarının korunmasının büyük önem taşıdığını, uluslararası toplumun onların güvenliğini ve uluslararası hukuk hükümlerine uygun şekilde görevlerini yerine getirme özgürlüğünü garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

Yüzbaşı Marinov'un yakınlarına başsağlığı dileyen ve ateşkese saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Georgiev, şu ifadeleri kullandı:

" Gazze'de ateşkesin yeniden başlatılmasını, daha fazla sivil kaybın önlenmesini ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz. BM'nin siyasi ve soruşturma organlarıyla devam eden işbirliğini takdirle karşılıyoruz ve bu organlarla mümkün olan her düzeyde etkileşim devam edecektir."

Yüzbaşı Marin Marinov, 19 Mart'ta Gazze Şeridi'ndeki Deir al-Balah'ta bulunan BM yerleşkesine düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ordusu, daha önce bu saldırıdan sorumlu olmadığını iddia etmiş ancak 24 Nisan'da "Elde edilen bulgulara göre, ölümün bölgede faaliyet gösteren İsrail birliklerinin tank ateşinden kaynaklandığının doğrulandığını" açıklamıştı.