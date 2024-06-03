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Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi ve eski Başbakan, BAL-GÖÇ'ü ziyaret etti

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Bulgaristan'dan gelen Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile eski Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan'ı ziyaret etti. Petkov, Türk toplumu ve Bulgar vatandaşlarının sorunlarının çözümü için işbirliği yapacaklarını belirtti. Ziyaret, Türk ve Bulgar dostluğunun ilerletilmesi için güzel bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Bulgaristan'dan gelen Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile eski Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan'ı ziyaret etti.

Petkov, ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisini arkadaşlarının arasında gibi hissettiğini belirten Petkov, "Bulgaristan'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarını kapsayan konuların, sorunların çözümü için gelecekte birlikte çalışabileceğimizi görüyorum. Sorunların halledilmesi için işbirliği yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Bu görüşmenin güzel bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum"

Dernek üyelerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden eski Bulgaristan Başbakanı Denkov da "Doğru çözümlerin, doğru cevapların, yanıtların aranması için bir aradayız. Sizlerle çalışmamızın olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bu görüşmenin güzel bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Balkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugünkü görüşmede çok güzel, samimi bir ortam oluştu." diyen Balkan, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan vatandaşları hem de Bulgaristan göçmenlerinin beklentileri ve Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizin, Bulgaristan Türk topluluğunun beklentilerini, sıkıntılarını beraber değerlendirme fırsatımız oldu. Türk ve Bulgar dostluğunun daha ileriye getirilmesi için hep birlikte neler yapabileceğimizi görüştük. Birlikte çok güzel şeyleri paylaşabileceğimize inanıyorum. Her zaman Bursa'da ve Türkiye'de kendilerini görmek istiyoruz. Biz de en kısa zamanda kendilerini makamında, Sofya'da ziyaret edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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