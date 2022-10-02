Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü...
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Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.
Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.
Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel