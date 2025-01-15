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Bulgaristan'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu

Bulgaristan'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu
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Bulgaristan'da yedinci kez yapılan seçimlerin ardından geniş tabanlı bir koalisyon hükümeti kuruldu. Türk azınlık partisi DPS'nin de yer aldığı hükümet, 240 sandalyeli parlamentoda 126 milletvekiliyle temsil ediliyor. Siyasi analistler, koalisyonun uzun ömürlü olmasının zor olduğunu belirtiyor.

Bulgaristan'da üst üste yedinci kez yapılan seçimlerin ardından geniş tabanlı koalisyon kuruldu. Türk azınlığın DPS partisi de hükümette yer alıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, çarşamba günü düzenlenen törenle hükümeti kurma görevini Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Parti'li politikacı Rosen Jeliazkov'a verdi. Jeliaskov, GERB ile birlikte Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), şovmen Slavi Trifonov'un partisi Böyle Bir Halk Var (ITN) ve Türk azınlık partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi'ni (DPS) kapsayan dört partili bir koalisyon oluşturduklarını açıkladı.

Yeni hükümet, 240 sandalyeli parlamentoda 126 milletvekiliyle temsil edilecek.

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jeliaskov, partiler arasındaki "ciddi ideolojik ve politik farklılıkların" aşıldığını ve ülkenin istikrarı için "gerekli tavizlerin verildiğini" ifade etti. Türk azınlık partisi kilit rolde

Koalisyon, parlamentodaki Türk azınlık partisi DPS'nin desteğiyle çoğunluğu sağlamış oldu. GERB-SDS ittifakı 69, sosyalist BSP 20, ITN 18 ve DPS 19 milletvekiliyle koalisyonu oluşturuyor.

Siyasi gözlemcilere göre Bulgaristan'da yeni koalisyon hükümetinin uzun soluklu olması güç. Özellikle farklı yapılardaki siyasi partilerin beli başlı konularda görüş ayrılığına düşme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Liberal Stratejiler Merkezi'nden Daniel Smilov, "Birbirine karşıt görüşleriyle bilinen partilerin bir arada yönetmesi oldukça zor olacak" diyerek hükümetin kurulmuş olmasının bile olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Üç buçuk yılda 7 seçim

Kurulan koalisyon, 2021 yılında yolsuzluk karşıtı protestolar nedeniyle istifa eden eski başbakan Boyko Borisov'un GERB Partisi'ni yeniden iktidara taşımış oldu. Ancak Borisov yeni hükümette yer almıyor.

Üç buçuk yılda yedi seçim yapılan Bulgaritsan'da, geçen yıl Ekim ayında yapılan seçimleri GERB kazanmış ancak koalisyon hükümeti kurma süreci bugüne dek tamamlanamamıştı. Yeni koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldıktan sonra görevine başlayacak.

dpa,AFP / TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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