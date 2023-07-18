Bulgaristan'da yaz döneminde trafik kontrolleri artırıldı

Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını artırdı. Polis yetkilileri, özellikle Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti. Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farklı kurumların yetkilileri de katılıyor. Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu belirtti ve sürücülere konvoy halinde yolculuk yapmamaları çağrısında bulundu. Bulgaristan'ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, sürücülere çeşitli kontrollerin yapılacağını ifade etti.