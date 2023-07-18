Bulgaristan'da yaz döneminde trafik kontrolleri artırıldı
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Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını artırdı. Polis yetkilileri, özellikle Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti. Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farklı kurumların yetkilileri de katılıyor. Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu belirtti ve sürücülere konvoy halinde yolculuk yapmamaları çağrısında bulundu. Bulgaristan'ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, sürücülere çeşitli kontrollerin yapılacağını ifade etti.
Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını artırdı.
Polis yetkilileri, özellikle "sıla yolunun" bir bölümünü oluşturan ve Kapıkule'ye kadar uzanan Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti.
Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farkı kurumların yetkilileri de katılıyor.
Konvoy halinde geçişler sorun yaratıyor
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bir noktada, Trakya otoyolundaki kontrol noktasında AA muhabirine açıklamada bulundu.
Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu söyledi.
Aktif yaz döneminde trafiğin yoğunlaştığına işaret eden Geçev, "Bulgaristan'dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz." dedi.
Bulgaristan'ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, "Sürücülerin, polisin verdiği talimatlara uymaları gerekiyor. Sürücülere, çevrildikleri zaman ilk yardım kiti, emniyet kemerleri, yangın söndürücüsünün mevcuduna bakılacak, alkol ile uyuşturucu kontrolü yapılacak." ifadesini kullandı.