Bulgaristan'da yapılacak genel seçimde Çanakkale'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullanabilecek

Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılacak genel seçimde Çanakkale'de yaşayan çifte vatandaşlar da merkez ve Gökçeada'da kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

Çanakkale Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Uslu yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da son 2 yılda üst üste seçimlerin yapıldığını hatırlatarak, son seçimden sonra hükümetin kurulduğunu ancak koalisyonun hükümeti yürütemediğini dile getirdi.

Yeniden seçim kararı alındığını aktaran Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"9 Haziran'da Avrupa Birliği ülkelerinde zaten AP seçimleri olacaktı. Bulgaristan'da iki seçim birleştirildi. Önceki yıllarda Türkiye'de Bulgaristan Devleti tarafından sandıklar kuruldu ve çok sayıda seçmen oy kullandı. Çanakkale civarında sandıkların açılmasına yardımcı olduk. Çanakkale Bal-Göç olarak hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Bulgaristan Cumhuriyeti'nin yetkileriyle oy kullanma işlemlerinde lojistik destek veriyoruz. Çanakkale'de 2 sandık kurulacaktır. Sandıkların biri merkez Cumhuriyet Ortaokulunda diğeri ise Gökçeada Uğurlu İlkokulunda olacaktır. Yaklaşık Çanakkale'de oy hakkı olan 900 çifte vatandaşımız yaşamaktadır."

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de veya Avrupa'da yaşayan çifte vatandaşların sandığa gitmelerinin önemine dikkati çeken Uslu, Bulgaristan dışındaki ülkelerde kullanılan oyların seçime etkisinin önemini vurgulayarak, "Çifte vatandaşların mutlaka demokratik haklarını kullanması ve varlıklarını sandıkta göstermesi gerekiyor. Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan çifte vatandaşların bekleyen sorunları var. Biz ne kadar çok kardeşimizi Avrupa Parlamentosuna ve Bulgaristan Parlamentosuna sokabilirsek bizim lehimize olacak." dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin kendi kimlikleriyle, özlük haklarını koruyarak bu ülkenin vatandaşı olduğunu belirten Uslu, onların refahı için Bulgaristan'ın gelişmiş demokratik bir ülke olmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.