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Bulgaristan'da Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangına itfaiye müdahalesi

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Bulgaristan'da Svilengrad bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Alevlerin tarım arazisi ve ormanlık alana yayıldığı belirtiliyor.

Bulgaristan'da itfaiye ekiplerinin, Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.

Devlet Haber Ajansı BTA'ya göre, itfaiye ekipleri, Svilengrad bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangının sınıra doğru ilerlememesi için mücadele ediyor.

Bölgedeki Studena, Ravna Gora, Mihaliç ve Ştit köyleri meralarında süren yangınla mücadelenin aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle zorlaştığı açıklandı.

Alevlerin 55 bin dönüm tarım arazisi ile 18 bin dönüm ormanlık alana yayıldığı belirtildi.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkı yangın çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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