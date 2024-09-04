Bulgaristan'da Türkçe kurslarına ilgi artıyor

Bulgaristan'da Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çevrim içi Türkçe kursuna ilgi gittikçe artıyor.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Selim Varınca, AA muhabirine, Bakanlığın daha önce Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi ülkelerde uyguladığı programın, geçen yıldan itibaren Bulgaristan'da da 5-16 yaş grubundaki çocukların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Türkçe'nin dünyada en çok konuşulan ilk 20 dil arasında yer aldığını belirten Varınca, "Yaklaşık 200 milyon kişi farklı lehçe ve ağızlarda Türkçe konuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kovid-19 salgınının bize sağlamış olduğu çevirim içi faydalardan yararlanarak insanların evine kadar Türkçe kursunu getiriyor olmaya başladık." dedi.

Varınca, uluslararası arenada, Türkiye'ye ve Türkçeye olan ilginin arttığını hatırlatarak, "Buradan yola çıkarak bize gelen Türkçe öğrenme taleplerinden mütevellit bir online çevirim içi Türkçe ve Türk Kültürü kursu başlatmış olduk. Malumunuz anadili Türkçe olan büyük bir kesim burada yaşamakta. Bulgaristan'la ülkemiz arasındaki ilişkiler gerek ticari, gerek ekonomik ilişkiler çok yoğun ve dolayısıyla Türkçeye de aslında burada büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Öğrenci sayısı gittikçe artıyor

Milli Eğitim Bakanlığının Bulgaristan'da yürüttüğü çevirim içi Türkçe kursuna her geçen gün ilginin arttığını vurgulayan Varınca, şunları kaydetti:

"Öğrenci sayısı gittikçe artıyor. Bulgaristan'da geçen yıl 5-16 yaş grubundan 150 çocuk programa katıldı. Türkçe öğrenmek isteyen herkesi bu kurslarımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Tamamen ücretsiz olan kurslarımız hafta içi veya hafta sonu olacak. Öğrencinin tamamıyla tercihine bağlı. Haftada iki veya üç saat alabilir, sabah veya akşam alabilir. Yeter ki Türkçeyi öğrenmek istesin.

Milli Eğitim Bakanlığımızın uzman öğretmenleri Türkçe öğrenmek isteyen bütün öğrencilerimizin yardımına hazırlar. İnşallah, Türkçeyi öğrenmek isteyen herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların Türkçeye olan ilgilerini görmek bizleri de gerçekten motive ediyor."

Başvuru sürecinin devam ettiği çevrim içi Türkçe kursunun dersleri 21 Eylül 2024'te başlayacak ve 22 Haziran 2025'te sona erecek.

Velilerin memnuniyeti

Bulgaristan'da yaşayan iki çocuk annesi Fahriye Emin, "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe kursları anonsunu duyduğumuzda çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk. Kursa götürmektense evde bu imkanından yararlanmak bizim için fırsat oldu. Kızıma bunu sunduğumda o da çok mutlu oldu. 5 yaşındaki kızım Şeyma ve 3 yaşındaki oğlum Ömer'i bu kurslara kaydettim." dedi.

"Çocuk üniversitesi"

Çevrim içi Türkçe kursunu açık öğretim sistemine benzeten Emin, büyüklerin kendi aralarında buna "Çocuk üniversitesi" dediğini dile getirdi.

Emin, "Bizim gibi Bulgaristan'da yaşayan Türkler için bu çok önemli bir hizmet. Çocuklarımızın ana dilini öğrenmesi tamamen anne ve babaların görevi oluyor, bütün iş ve sorumluluk anne ve babalara düşüyor. Bu vesileyle Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının yarattığı bu imkan için ayrıca teşekkür ediyorum.

Ana dilini evde öğrenmediği sürece çocuğumuzun bu dili geliştirmesi çok da kolay olmuyor. Bunun için bu tarz projeleri ayrıca önemsiyor ve değer veriyoruz. Çocuklarımıza çok büyük katkısı oluyor." şeklinde konuştu.

Başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Emin, geçen yılki kursların eğlenceli ve verimli olduğunu belirterek, ailelerin bu fırsattan yararlanmalarını istedi.