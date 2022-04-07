Bulgaristan'da Türk tiyatrosunun 70. kuruluş yılı "Akide Şekeri" oyunuyla kutlandı

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da Türk tiyatrosunun 70. kuruluş yılı, Türk yönetmen ve yazar Ali Meriç'in kaleme aldığı ve Türkçe olarak gösterilen "Akide Şekeri" adlı oyunun galasıyla kutlandı.

Kentteki ramazan programları kapsamında "Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu" sanatçıları, "Akide Şekeri" adlı oyunu Türkçe olarak sundu.

Yönetmen Ali Meriç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tiyatroyla 2015'te başladığı iş birliğinin verimli şekilde devam ettiğini söyledi.

Kaleme aldığı oyunun 1994'te Bursa, Van ve Antalya'da yıllardır oynandığını, ramazan vesilesiyle Bulgaristan'ın Kırcaali kentindeki galasının ayrı bir heyecan verdiğini dile getiren Meriç, şunları söyledi:

"Bugün oyunumuzu Bulgaristan'da sergileyeceğiz ve buradaki seyirciler için Bulgaristan galasını Türkçe yapacağız. 70 yıldır bu tiyatroya emek vermiş, bu dünyadan göç etmiş ağabeylerimiz ve ablalarımız, tiyatroya emek veren bütün büyüklerimiz için onların ruhlarını alkışlarla, seyirciyle haberdar etmiş oluruz diye umuyorum."

Meriç, "akide" kavramının "anlaşma" anlamını taşıdığını, eski zamanlarda akide şekerinin yeniçerilerle padişah arasında yapılan anlaşmalardan sonra yenilen bir tatlı olduğunu anlatarak "Umarım ki bizim akide şekerimiz de şu anda yaşadığımız komşularımız arasında süren anlaşmazlıkların ve savaşın son bulacağı, tatlıya bağlanacağı bir akide şekeri yerine geçer." ifadesini kullandı.

Oyunda 1900'lü yıllarda farklı kültürlerin iç içe olduğu bir aşk hikayesinin anlatıldığını belirten Meriç, "(Oyundaki hikayemizi) gülümseyerek, kimsenin kimseye düşman olmadığı kötü gözle değil, hoşgörü ile baktığı bir ortamda anlatıyoruz. Umarız, seyircimiz de bundan mutlu olur." dedi.

"Sanatçılarımıza elimizden gelen katkıyı vermeye gayret edeceğiz"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de Kırcaali tiyatrosunda Türk oyununu izlemek üzere Sofya'dan geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bir Türk eserin Türkçe olarak Bulgaristan'da sahnelenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sekizkök, "Bu müthiş duyguyu anlatmak için güçlük çekiyoruz." dedi.

Sekizkök, oyunun konusunun ramazana uygun olduğuna işaret ederek "Tabii gönül arzu eder ki Türkçe oyunlar, Bulgaristan'ın farklı köşelerinde daha fazla sergilensin. Büyükelçilik olarak biz bu konuda Kırcaali tiyatrosu başta olmak üzere bütün soydaş sanatçılarımıza elimizden gelen katkıyı vermeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'da Türk tiyatrosunun geleneği

Kırcaali'deki "Kadriye Latifova Tiyatrosu"nun yöneticisi Sabiha Mestan da 1952'de ülkedeki Türk azınlığı için Hasköy şehrinde kurulan Türk müzikal tiyatrosunun 70. yılının kutlandığını anlattı.

Tiyatronun 1959'da bölgede Mestanlı'ya (Momçilgrad) daha sonra da Kırcaali kentine taşındığını aktaran Mestan, 1960'tan itibaren Kırcaali Kültür Evi'nde faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mestan, kuruluş yılı dolayısıyla tiyatronun girişinde, fotoğraf ve belgelerden oluşan bir sergi düzenlediklerini kaydetti.

Seyircilerin ayakta alkışladığı "Akide Şekeri" oyununu, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz'in yanı sıra şehrin siyasi, kültürel ve sanat temsilcileri ile çok sayıda yabancı diplomat da izledi.