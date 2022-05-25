Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

AA - Ihvan Radoykov - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerin lezzetleri Bulgaristan'ın Filibe kentinde tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerin lezzetleri Bulgaristan'ın Filibe kentinde tanıtıldı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve eşi Sinem Küngerü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe medya mensupları davet edildi.

Başkonsolos Küngerü konuklara sunulan menüyü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve yüzlerce otantik yemek tarifini içeren Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hazırladıklarını anlattı.

Küngerü, "İstanbul Menüsü olarak yaptıkları ziyafet kapsamında zeytinyağlı enginar, vişneli yaprak sarma, balık pilaki, hünkar beğendi ve aşureden oluşa 5 kademeli bir tanıtım hazırladık." dedi.

Klasik bir öğle veya akşam yemeği hazırlamadıklarını vurgulayan Küngerü, "Tür ve tat çeşitliği bakımından çok daha geniş bir menüyle Türk mutfağının şöhretini betimleyen lezzet örnekleri seçtik." ifadesini kullandı.

Küngerü, Bulgaristan'da pek bilinmeyen enginar ile yapılan zeytinyağlı yemeklerin özelliklerinden bahsetti, eşi Sinem Küngerü de Türk mutfağının dengeli besin ölçüleri ile sağlıklı beslenmeye önem verenlere geniş seçenek sunduğunu kaydetti.

Başkonsolos Küngerü, etkinliğe katılan gazetecilerin sorularını yanıtlarken, menüyü hazırlayan usta aşçı Ramazan Gören, özellikle merak edilen hünkar beğendinin püf noktalarını anlattı.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Bulgaristan, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title