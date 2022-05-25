Bulgaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Haberler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerin lezzetleri Bulgaristan'ın Filibe kentinde tanıtıldı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve eşi Sinem Küngerü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe medya mensupları davet edildi.

Başkonsolos Küngerü konuklara sunulan menüyü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve yüzlerce otantik yemek tarifini içeren Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hazırladıklarını anlattı.

Küngerü, "İstanbul Menüsü olarak yaptıkları ziyafet kapsamında zeytinyağlı enginar, vişneli yaprak sarma, balık pilaki, hünkar beğendi ve aşureden oluşa 5 kademeli bir tanıtım hazırladık." dedi.

Klasik bir öğle veya akşam yemeği hazırlamadıklarını vurgulayan Küngerü, "Tür ve tat çeşitliği bakımından çok daha geniş bir menüyle Türk mutfağının şöhretini betimleyen lezzet örnekleri seçtik." ifadesini kullandı.

Küngerü, Bulgaristan'da pek bilinmeyen enginar ile yapılan zeytinyağlı yemeklerin özelliklerinden bahsetti, eşi Sinem Küngerü de Türk mutfağının dengeli besin ölçüleri ile sağlıklı beslenmeye önem verenlere geniş seçenek sunduğunu kaydetti.

Başkonsolos Küngerü, etkinliğe katılan gazetecilerin sorularını yanıtlarken, menüyü hazırlayan usta aşçı Ramazan Gören, özellikle merak edilen hünkar beğendinin püf noktalarını anlattı.