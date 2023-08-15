Bulgaristan'da Tırda 145 Kilogram Esrar Bulundu

Bulgaristan'ın Kaptan Andreovo sınır kapısında yapılan ortak denetimde bir tırda 145,11 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'ın Kaptan Andreovo sınır kapısında gümrük memurları ve sınır polisi tarafından yapılan ortak denetimde bir tırda 145, 11 kilogram esrar bulundu.

Kapıkule'nin karşı taraftaki Kaptan Andreovo sınır kapısından Türkiye istikametine giden Romanya tescilli tırda kimyevi maddeler arasına gizlenen esrar bulundu.

Avusturya vatandaşı olan sürücü, gümrük memurlarına, Batı Avrupa'dan gelerek Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan malların kimya endüstrisi için toz gereçleri olduğu beyan etti. Beyan edilen belgeli mallar, yoğunluk üzerine x-ray'e sevk edildi.

Yapılan fiziksel kontrol sırasında, gümrük görevlileri, beyan edilen malların bulunduğu paletlerin arkasındaki kargo odasında, kuru çimenli kütleye sahip toplam 135 polietilen torba içeren 5 torba ve 9 kutu keşfetti. Esrar için reaksiyon gösteren bölüme uyuşturucu testi yapıldı. Narkotik maddenin toplam brüt ağırlığının 145,11 kilogram olup, değerinin 1 milyon 153 bin euro civarında olduğu belirtildi.

Ayrıca sürücünün şahsi muayenesinde çantasında 90 leva değerinde 2,40 gram esrar bulundu. Olayla ilgili olarak, soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde yürütülen bir ön yargılama süreci başlatıldı. - EDİRNE