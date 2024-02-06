Bulgaristan'da Tarım Sektörü Çalışanları Protesto Başlattı

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolara başladı.

Tarım sektörü çalışanları, Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği (NAZ) organizasyonunda ülkenin 85 noktasında kara yollarında traktör ve arazi araçlarıyla trafik akışını 2 saatliğine engelledi.

Tarım ve çiftçilik alanındaki birçok sektörün, başta Ukrayna'dan tahılda olmak üzere süren düzensiz ucuz ithalattan zarar gördüğünü öne süren protestocular, hükümetin, tarım sektörüne destek ve tazminat için yeterince bütçe ayırmadığını ifade etti.

Bulgaristan Tarım Odası Başkanı Kostadin Kostadinov, basına yaptığı açıklamada, sadece tahıl üreticilerinin değil, tüm tarım sektörünün hükümetten destek beklediğini bildirdi.

Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, kolza üreticilerinin öncelikli destek görmeleri gerektiğini belirten Kostadinov, hükümetin 2024'ün ilk yarısında tarım sektörüne ayırdığı 76 milyon avroluk desteği yetersiz bulduklarını aktardı.

Kostadinov, "Şimdilik taşrada eylemlerimiz sürüyor, gelecek günlerde binlerce ağır arazi aracı başkent Sofya'ya doğru yönelebilir." dedi.

Protestolara her gün devam edeceklerini belirten tarım sektörü çalışanları, yarından itibaren günlük trafiği engelleme süresini 3 saate çıkaracaklarını bildirdi.

Hükümetin tavrı

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, tarım sektörü ve çiftçilerin temsilcileriyle dün yaptığı son görüşmelerin ardından, protestoların "haklı hiçbir tarafı olmadığını" söyledi.

Tahıl üreticilerinin gelir beyanında bulunarak uğradıkları gerçek zararlarını açıklamayı reddettiğini ifade eden Denkov, "Hükümet, 2023'te kazançlı çıkan tahıl üreticilerine de destek veremez. Devletin ve Avrupa kaynakları da bu amaçla kullanılamaz. Böyle bir yaklaşım ekonomi mantığına aykırı olup diğer sektörleri de olumsuz etkiler." dedi.

Denkov, 2023'ün başından bu yana devletten tarım sektörüne 1,6 milyar avroluk ek finansman sağlandığının altını çizdi.

Tarım Bakan Yardımcısı Deyan Stratev de milletvekillerinin yeni bütçede bu sektöre para ayırmadığını ve halihazırda hazirana kadar sadece 76 milyon avroluk finansman belirlendiğini kaydetti.

???????Stratev, "Protestocuların talepleri her geçen gün giderek artarken, devletten bekledikleri destek ise şimdilik 400 milyon avroyu aşmış bulunuyor." diye konuştu.