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Bulgaristan'da siyasetçiler hükümet kurma konusunda umutsuz

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Son 3 yılda 6'ncı kez erken seçim düzenlenen Bulgaristan'da siyasetçiler, genel seçim sonrasında hükümetin kurulabileceği konusunda umutsuz olduklarını söyledi.

Son 3 yılda 6'ncı kez erken seçim düzenlenen Bulgaristan'da siyasetçiler, genel seçim sonrasında hükümetin kurulabileceği konusunda umutsuz olduklarını söyledi.

Genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden siyasetçiler, seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetçiler, ülkede yeni bir hükümetin kurulması konusunda karamsar olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oy kullandıktan sonra, "Bu seçim sonrası yeni bir hükümetin kurulup kurulmaması tamamen partilere bağlı. Umarım siyasi partiler toplumsal çıkarları kendi dar siyasi çıkarlarından üstün tutarlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, seçim sonrası hükümetin kurulması konusunda "Kesinlikle iyimser değilim. Bugün politikacılar pek heyecanlı görünüyorlar. Umarım sağduyulu yaklaşım ağır basar." diye konuştu.

Ülkenin en büyük siyasi partisi olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşların (GERB) Genel Başkanı Boyko Borisov da hükümet kurulması konusunda karamsar olduğunu belirterek, "Başbakan adayı ben de olabilirim ancak seçimler daha bitmedi. Sonuçları görelim." ifadesini kullandı.

Borisov, "Hükümet nasıl kurulabilecek pek kestiremiyorum. Öte yandan yeniden erken seçime gidilirse çıkacak siyasi manzara aynı olacak." dedi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Onursal Başkanı Ahmet Doğan, "İstikrarlı bir hükümet formülü göremiyorum." diye konuştu.

Son parlamentonun ikinci büyük gücü olan Değişime Devam (PP-DB) partisinin Eş Başkanı ve eski Başbakan Kiril Petkov, seçim sonrası sürecinde hükümet kurma çalışmaları sırasında HÖH partisi ile görüşmeyeceklerini bildirdi.

Bulgaristan'ın son hükümeti sadece 9 ay iktidarda kalabilmişti.

Siyasi istikrarsızlık yüzünden seçmenler, son 3 yılda 6'ncı kez sandık başına gidiyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

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