Bulgaristan'da Silah Fabrikasında Patlama: 1 Ölü

Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde silah fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazanlık'ın bağlı olduğu Eski Zağara'nın Bölge Emniyet Müdürü Komiser Hristo Hristov, basına yaptığı açıklamada, "Arsenal" adlı silah fabrikasının atölyesinde patlama meydana geldiğini ve ağır yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hristov, nedeni hala belirlenemeyen patlamanın "güçlü olduğunu" ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

Fabrika bölgesinde yangın tehlikesi bulunmadığını belirten Hristov, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını söyledi.

Patlama sırasında atölyede bulunan 2 işçinin yara almadan kurtulduğu bildirildi.