Bulgaristan'da, Rusya lehine casusluk yaptığı ileri sürülen 3 kişi inceleniyor

Bulgaristan Özel Soruşturma Savcılığı, Rusya lehine casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 kamu görevlisi hakkında inceleme başlattı.

Özel Soruşturma Savcılığı Genel Müdürü Valentina Macarova, basına yaptığı açıklamada, 3 kamu görevlisi hakkında Rusya lehine casusluk yaptıkları iddiasıyla inceleme başlatıldığını söyledi.

Macarova, şüphelilerden 2'sinin istihbarat birimi Devlet Milli Güvenlik Ajansında (DANS) orta düzey pozisyonda, diğer şüphelinin ise bir bakanlıkta görevli olduğunu belirtti.

Özel Soruşturma Savcılığı Sözcüsü Hristo Krıstev ise şüphelilerin, elde ettikleri bilgileri özel GPS cihazlarla Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine ulaştırdığını savundu.

Bulgaristan, 18 Mart'ta ülkeye karşı casusluk yaptıkları gerekçesiyle 10 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmişti.