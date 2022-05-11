Son dakika haber... Bulgaristan'da Rus yanlısı parti, savaş karşıtı eylemde Moskova'ya destek verdi

Bulgaristan'da popülist Yeniden Doğuş (Vızrajdane) Partisi mensupları, düzenledikleri savaş karşıtı eylemde Rusya'yı destekleyen slogan attı.

240 üyeli mecliste 13 kişilik grubu olan Yeniden Doğuş (Vızrajdane) Partisi destekçileri bir grup, başkent Sofya'da savaş karşıtı eylem düzenledi.

Gruptakiler, Belediye Meclisi binasında Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanında yer alan Ukrayna bayrağını indirmeye çalıştı. Polis, bayrağı indirmeye çalışan eylemcileri engelledi.

Göstericiler, parlamento binasının önündeki meydana çıkarak, burada Bulgaristan ve Rusya bayrakları açtı. Gruptakiler, Ukrayna, AB, NATO ve ABD karşıtı, Rusya'yı ise destekleyen slogan attı.

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Kiril Petkov ve hükümetinin Bulgaristan'ın milli çıkarlarını ABD ve NATO'ya sattıklarını öne sürdü.

Kostadinov, protesto eylemlerinin hükümetin istifasına dek sürdüreceklerini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısından sonra politikasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktif desteğe dönüştürmüştü.