Bulgaristan'da Rus yanlısı olmakla suçlanan hükümet ve Cumhurbaşkanı protesto edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplanan eylemciler, Rus yanlısı olmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve doğal gaz tedariki için Rusya ile görüşmeler yapmaya hazırlanan geçici hükümete tepki gösterdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplanan eylemciler, Rus yanlısı olmakla suçladıkları Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve doğal gaz tedariki için Rusya ile görüşmeler yapmaya hazırlanan geçici hükümete tepki gösterdi.

???????Sağ görüşlü siyasetçilerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar üzerine eylemciler Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplandı.

Eylemciler, geçici hükümetin, Rusya'nın Gazprom şirketi ile doğal gaz ithalatı için görümeler yapma girişimlerine tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in istifa etmesini isteyen göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Eylemciler, Rusya'nın Bulgaristan'ı "düşman ülke" ilan ettiğini ve Gazprom'un Bulgaristan'a doğal gaz satışını kestiğini anımsatarak, Bulgaristan'ın Rusya'dan enerji alanında tamamen bağımsız olması gerektiğini savundu.

Sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) Partisi'nden eski milletvekili Stoyan Mihalev, burada yaptığı açıklamada, "Gaz tüketimi zaten az olan Bulgaristan, Rus doğal gazına muhtaç değil." dedi.

Mitingde konuşan eylemciler, Rusya'dan doğal gaz alınmasının dolaylı olarak Putin rejiminin terörüne ve Ukrayna'ya karşı savaşına finansman sağlamak anlamına geldiğini söyledi.

Gösteride, Cumhurbaşkanı Radev'in istifasını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.

Protesto olaysız sona erdi.