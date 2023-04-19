Bulgaristan'da parlamento başkanlığına Jelyazkov seçildi

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından parlamento başkanlığına Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin önerdiği Rosen Jelyazkov seçildi.

???????Ülkeyi 2021'e kadar 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu GERB ve seçimde en büyük rakibi Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu, parlamento başkanı seçimi konusunda mutabakata varmıştı.

İki parti arasında mutabakatın sağlanmasıyla bugün yapılan oylamada GERB'in önerdiği Rosen Jelyazkov, 136 milletvekilinin onayıyla parlamento başkanlığına seçildi.

Rakip iki güç, Jelyazkov'un parlamento başkanlığı görevini üç ay sonra PP-DB'nin önereceği adaya devretmesi konusunda da anlaştı.

HÖH yeni parlamentoda muhalefette yer alacak

Erken genel seçimlerin ardından üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), yeni parlamentoda muhalefette yer alacak.

Parlamento başkanı ve başkanlık divanı için 49. dönem parlamentosunda yapılan seçim ile ilgili kürsüde konuşan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, meclisteki başlıca büyük iki partinin kendi aralarında koalisyona benzer bir mutabakat sağladıklarını, GERB ile PP-DB'nin, parlamentoda temsil hakkı elde eden diğer 4 parti karşısında iktidar koalisyonu mesajını veren bir ittifak kurduklarını söyledi.

Parlamento başkanlığı konusunda diğer partilere söz hakkı vermeyen GERB-PP-DB ittifakının kulis çalışmalarını eleştiren Karadayı, bundan böyle parlamentoda muhalefet yapacaklarını kaydetti.

240 üyeli parlamentoda HÖH partisinin 36 milletvekili bulunuyor.

Bulgaristan'da son 4 parlamentonun verimsiz çalışmaları nedeniyle son 2 yılda seçmenler 5 kez sandık başına gitmişti.