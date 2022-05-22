Bulgaristan'da komünist rejimin Türk toplumuna asimilasyon zulümleri anıldı - Haberler

Bulgaristan'da 1989 yılında sona eren komünist rejimin, Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon amaçlı baskı ve zulümleri törenle anıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Şumnu kentine yakın Demir Baba Tekke bölgesinde binlerce Türk ve Müslüman, Bulgaristan'da soğuk savaşın sona ermesiyle 1990'da devrilen komünist rejimin Türk ve Müslüman toplumuna asimilasyon politikaları çerçevesinde uyguladığı baskı ve zulümleri andı.

Bulgaristan Parlamentosunda üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu, muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin himayesinde düzenlenen törende, komünizm rejiminin son döneminin acı olayları bir kez daha hatırlatıldı.

Bulgaristan Müslümanlarının kutsal kabul ettiği Demir Baba Tekke'de Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen etkinlik, Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) marşlarıyla başladı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Yüksek Dini Şura Başkanı Vedat Ahmet, Bulgaristan'da komünist rejimin asimilasyon kampanyasında hayatını kaybedenler için dua etti.

"Memleketimizde barış, dünyada barış"

Anma töreninde konuşan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "Vatanımızda demokrasi uğruna mücadelemizin nöbeti hala devam ediyor." dedi.

Karadayı, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh." sözünden esinlenerek, "Memleketimizde barış, dünyada barış" sloganını seçtiğini anlattı.

Atatürk'ün bu sözünün Bulgaristan'ın bugünlere gelmesine vesile olduğunu dile getiren Karadayı, "Vatanımızda komünizm rejiminin çöküşünden 32 yıl sonra bizler hala savaşımızı sürdürüyoruz. Eski komünizm baskıcı rejimini aratmayan, bugünkü İçişleri Bakanlığının kendi vatandaşlarına karşı aynı eski komünist baskı rejiminin baskı araçlarını kullandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Geçmişini hatırlamayan halk geleceğini de inşa edemez"

HÖH partisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yordan Tzonev de "Biz bu mücadeleyi hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam edeceğiz. Çünkü o, Bulgaristan tarihinin önemli bir parçasıdır. Geçmişini hatırlamayan halk geleceğini de inşa edemez." diye konuştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Mustafa Kemal'in Sofya Günleri" isimli belgeselin galasına katıldığını aktaran Tzonev, şunları kaydetti:

"Filmde Atatürk'ün hayatı boyunca Bulgaristan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk, dostane ilişkilerin olması uğruna nasıl emek verdiğini görmekten etkilendim. 'Bulgaristan'a karşı çıkan herkes Türkiye'ye de karşıdır' diyen Atatürk'ün bu sözünden etkilenmemek mümkün değil. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden esinlenerek, Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanlara karşı çıkanlar, bizim hepimize karşı çıkmış olurlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Törene katılan Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bulgaristan Türklerinin kimlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi, komünist rejime vurulan en büyük darbelerden biri olmuştur. Bu şanlı direniş, kesin, şüphesiz, tüm Doğu Avrupa'daki özgürlük ve demokrasi hareketleri tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Asimile edilmek için isimleri asimile edilmeyi çalışılan, dini inançlarının gereklerini yerine getirmeleri engellenen, en temel hak ve özgürlükleri gasbedilen, bu politikalara karşı çıktıkları için toplama kamplarına sürülen soydaşlarımızın, komşu Bulgaristan'ın eşit ve önemli vatandaşları olarak hayatlarını refah içinde sürdürmeleri temel beklentimizdir."

Törene HÖH partisinin Bulgaristan ve Avrupa Parlamentosundaki milletvekilleri, yerel meclis üyeleri ve diğer temsilcileri de katıldı.