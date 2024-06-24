Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan'da 'kokain kralı' olarak tanınan Evelin Banev teslim oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da 'kokain kralı' olarak tanınan Evelin Banev, uyuşturucu kaçakçılığı ve bağlantılı suçlardan hapis cezasına çarptırıldığı İtalya ve Romanya'da gıyabında hapis cezası aldıktan sonra başkent Sofya'da teslim oldu.

Bulgaristan'da "kokain kralı" olarak tanınan, uyuşturucu kaçakçılığı ve bağlantılı suçlardan İtalya ve Romanya'da da gıyabında hapis cezasına çarptırılan "Brendo" lakaplı Evelin Banev, başkent Sofya'da teslim oldu.

Hakkında Avrupa tutuklama emri bulunan Banev, sabah saatlerinde avukatı ile Sofya Merkez Cezaevi'ne giderek polise teslim oldu.

Bulgaristan Emniyet Genel Müdürü Atanas İlkov, yıllardır aranan Banev'in ülkeye nasıl girdiğini araştırdıklarını söyledi.

Gıyabında yargılandığı uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve kara para aklamak suçlarından İtalya'da 20 ve Romanya'da 10 yıl hapis cezası bulunan Banev, Bulgaristan'da da 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sofya Şehir Mahkemesinde 2013-2018 yıllarında yargılanan Banev, 2002-2005 döneminde Bulgaristan, İngiltere, ABD, İsviçre ve Avusturya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamaktan suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ceza kararı açıklandığında bulunamayan Banev hakkında 2018'de Avrupa Tutuklama Emri çıkarılmıştı.

Ukrayna'da 2021'de gözaltına alınan Banev, Ukrayna vatandaşlığı aldığı gerekçesiyle serbest bırakılmış ve ortadan kaybolmuştu.

Evelin Banev, Bulgaristan'da ilk kez 2012'de "Kokain Kralları" kod adlı bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Banev ile toplam 30 kişinin yakalandığı söz konusu operasyonun ardından dönemin İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov, İtalya, İspanya, İsveç ve Bulgaristan'da faaliyet gösteren şebekenin İtalya'ya yılda 40 ton kokain soktuğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Romanya İtalya Sofya Dünya Güncel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

25 Haziran Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Haziran burç yorumları nedir? 2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title