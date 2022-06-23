Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları tespit edildi - Haberler

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Bulgaristan'da ilk maymun çiçeği vakaları tespit edildi

AA - Ihvan Radoykov - Güncel
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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi.

Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.???????

AA / Ihvan Radoykov - Güncel

Sağlık Bakanlığı Bulgaristan Güncel Haberler

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