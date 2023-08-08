Bulgaristan'da Halkın Üçte Biri Komünist Rejim Dönemine Özlem Duyuyor

Bulgaristan'da yapılan bir ankete göre, halkın yaklaşık üçte biri komünist rejim dönemine özlem duyuyor. Ankette, Todor Jivkov'un iktidarı döneminde yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 32,6 olarak belirlendi. Bu tercihi yapanların çoğunluğu 59 yaş üstündeki kişilerden oluşuyor.

Bulgaristan'da halkın yaklaşık üçte birinin, ülkede 1989'a dek iktidarda olan komünist rejim dönemine özlem duyduğu açıklandı.

Bulgaristan Parlamentosuna bağlı Ulusal Parlamenter Araştırma Merkezinin (NZPİ) yayımladığı anket sonuçları, komünist rejimin lideri Todor Jivkov'un ölümünden 25 yıl, demokrasiye geçişten 33 yıl sonra halkın yüzde 32,6'sının, "Hangi tarihsel dönemde yaşamak isterdiniz?" sorusuna "Jivkov'un iktidarı döneminde." yanıtını verdiğini ortaya koydu.

Komünist rejimde yaşamayı tercih edenlerin yüzde 53'ünü, 59 yaş üstündekiler oluşturdu.

Anketin analiz bölümünde bu tercihi yapanların büyük bölümünün küçük yerleşim birimlerinde yaşadığı ve eğitim seviyelerinin düşük olduğu belirtildi.

Ankette, Bulgaristan'ın gelişiminde en büyük rol oynayan kişiler bölümünde ilk sırada ülkenin ulusal kahramanı olarak kabul edilen Vasil Levski yer alırken, Todor Jivkov, 6. sıraya, Bulgaristan devletinin kurucusu olarak bilinen Han Asparuh ise 7. sıraya yerleşti.

Ankette, son 33 yıldır devam eden demokratik dönemi tercih edenlerin oranı ise yüzde 28,1'de kaldı. Bu yanıtı verenlerin büyük bölümünü 30-39 yaş grubundakilerin oluşturduğu kaydedildi.

Ankete katılanların 9,6'sı, 1944'te eski Sovyetler Birliği'nin (SSCB) Kızıl Ordusundan destek alarak, darbe ile iktidara gelen komünizm rejimi öncesi çarlık dönemine özlem duyduklarını beyan etti.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 7,9'u ise "seçim hakkım olsaydı Bulgaristan'da yaşamazdım." yanıtını verdi.